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Kadın Cinayetlerine karşı: Las Tesis Mağusa’da

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Kadın Cinayetlerine karşı: Las Tesis Mağusa’da
Kadın Cinayetlerine karşı: Las Tesis Mağusa’da

Kadın Cinayetlerine karşı Şili’de başlayıp, dünyanın dört bir yanına yayılan ‘Las Tesis’ protestoları bugün Gazimağusa’da yapıldı. 11 kadın örgütünün ortaklaşa gerçekleştirdiği performans nitelikli protesto, bugün saat 15.00’de gerçekleşen eyleme birçok kadın katıldı.

‘Las Tesis’in Mağusa’da olmasının bir nedeni de Nisan 2017’de, eşi tarafından 5 bıçak darbesiyle, sokak ortasında, henüz 23 yaşında cinayete kurban giden Burcu Okumuş’un öldürüldüğü yerde, İsmet İnönü Bulvarı Yemen Kahvesi’nin önünde gerçekleşti.

Las Tesis’in o ünlü sözleri ‘Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, asla yalnız yürümeyeceksin’ sözlerini tekrarlayarak kadınlar, koreografi hazırlandı ve dans performansı sergileyerek kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. magusada-las-tesis-protestosu-(3).png

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