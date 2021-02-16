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Kadına Şiddet Zanlısı Tutuksuz Yargılanacak!

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Gönyeli’de meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ferhat Sakarya dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kadına Şiddet Zanlısı Tutuksuz Yargılanacak!

  Gönyeli’de meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ferhat Sakarya dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

 Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Plevne, zanlı Ferhat Sakarya’nın  “Ciddi darp” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Plevne, 15 Şubat 2021 tarihinde, saat 21.20 raddelerinde Gönyeli’de bulunan ikametgâhının salon odası içerisinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ile telefonda konuştuğu gerekçesiyle zanlı ile kız arkadaşı arasında tartışma yaşandığını belirterek, tartışmanın ardından ise zanlının, kız arkadaşını ellerinden tutup koltuktan koltuğa ittirip, boğazını sıkıp saçını çekmek suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti. Müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini dile getiren Plevne,  vücudunda darp ve cebir izine rastlandığına, ensesinde kızarıklık, çizikler, boynunun sağ tarafında ise nokta nokta morluklar tespit edildiğine vurgu yaptı. Polis memuru Murat Plevne, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyerek,  polisin zanlıya ciddi darp suçunu işlediğini bildirmesinin ardından zanlının polise “Ensesinden tutup ittim” şeklinde bir beyanda bulunduğunu anlattı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Plevne, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat- ı vücutta bulunması, 3 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 70’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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