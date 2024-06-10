Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek toplantısı düzenleniyor

Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Her Yerde! Onuncusunu Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde gerçekleştirdiğimiz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları serimiz Mesarya Belediyesi ile devam edecek. KT Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla gerçekleşecek toplantı, 11/06/2024 Salı günü Mesarya Belediyesi işbirliği ile saat 18:00’de Belediye Gençlik Merkezi Binası, Akdoğan’da Av. Çise Atlas, Av. Aslı Murat ve Av. Mine Vehit’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Bilgilendirme toplantıları ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği