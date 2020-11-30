Kadir Şeker'in Dayaktan Kurtardığı Kadın Eroinle Basıldı!

Konya'da gerçekleştirilen bir operasyonda Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve o sırada bir cinayet işlediği olayın bvaş rolü Ayşe Dırla gözaltına alındı.

Eroinle yakalanan kadının birlikte baskın yediği erkek şahıs ise dikkat çekti. İşte çarpıcı operasyonun ayrıntıları, Ayşe Dırla'nın operasyonda gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifade ve diğer detaylar...

KADİR ŞEKER'İN KURTARDIĞI KADIN EROİN BASKININDA YAKALANDI

Konya Emniyet Müdürlüğü'nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker'in kurtardığı kadın. Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.

BAŞKA BİR ERKEKLE YAKALANDI!

1 kilo eroin ile bir aracın içerisinde yakalanan iki isme dair gariplikler bununla son bulmadı. Edinilen son dakika bilgisine göre göre Araçta bulunan 35 yaşındaki Ayşe Dırla ve 26 yaşındaki Murat Hanlı gözaltına alındı. Zanlılar güvenlik güçleri tarafından emniyete götürülerek sorguya alındı.

KİM OLDUĞU SORULUNCA "KARIM" DEDİ

Hürriyet'in haberine göre: Kadir Şeker olayınca ölen Özgür Duran'ı çok sevdiğini söyleyerek kendisini şiddete maruz kaldığı sırada hayatını kurtaran Kadir Şeker'den şikayetçi olan Ayşe Dırla için Murat Hanlı, polise 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

KADİR ŞEKER 12.5 YIL CEZA ALMIŞTI

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.

ŞEKER'İN SON SÖZÜ "ÜZGÜNÜM" OLDU

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan ceza istenmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre mahkemenin kararından önce son sözü sorulan Şeker "Üzgünüm" demişti.