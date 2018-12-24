Kahve kalbe yararlı mı zararlı mı?

Kahvenin sağlığa etkisi uzun zamandır tartışılan bir konu; bir yanda antioksidan aktivitesini ve beyni güçlendirme yeteneğini savunanlar, diğer yanda uykusuzluk, hazımsızlık yaptığını, kalp ritmini ve kan basıncını düzensizleştirdiğini düşünenler var.

Kahvenin yararları ve zararları ile tartışmalara değinen ancak son bilimsel çalışmaların kahve severlerden yana sonuçlar içerdiğini belirten Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Kardiyoloji uzmanları geleneksel olarak hastalarına kahve içmemelerini tavsiye ederlerdi. Kahve ve dolayısı ile kafein içeriğinin, sadece kalp-damar hastalıklarının gelişimini değil, aynı zamanda kalp krizi, inme, felç ve diğer akut kalp rahatsızlıkların da gelişebileceği varsayılıyordu” diyor ve araştırmaların kahvenin düşünüldüğü kadar problem yaratmadığını ortaya koyduğunu belirtiyor.



“GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR “



“Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor” diyen Dr. Çaynak, günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmenin ise kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını söylüyor.



“Elbette kahvenin yanında içilen sigara, kahvenin bize sağladığı faydaları ortadan kaldırıyor. Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor” ifadesini kullanan Prof. Barış Çaynak, kahvenin kalp sağlığı üzerindeki 5 etktisini şöyle anlatıyor:



KALP KAYNAKLI ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR



“Kahve içenler; kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine bağlı ölüm risklerinden korunduğu kadar, kanser ve Alzheimer hastalığına bağlı ölüm risklerinde de korunuyor. 80 binden fazla kahve tiryakisi kadınla yapılan uzun süreli araştırma sonucuna göre; haftada 2-3 fincan kahve içen grupta risk faktörlerinde yüzde 19'luk bir azalma görünürken, haftada 4 veya daha fazla fincan kahve içen grupta risk faktörlerinde azalmadaki bu oran yüzde 20'ye çıkıyor. Araştırma sonuçlarına bağlı yapılan yeni araştırmalar bu sonuçların cinsiyetten bağımsız olarak aynı sonuçları gösterdiğini gösteriyor. Damarlarımızı kaplayan endotel hücreler sağlıklı olduğunda, kan daha kolay akış sağlıyor ve bu durum kalbin görevini yerine getirmek için daha fazla efor harcamasına engel oluyor. Kısaca kahvenin faydaları kalp kaynaklı ölüm riskini büyük ölçüde azaltır.



DÜZENSİZ KALP ATIŞI İÇİN DOĞAL REÇETE



Klinik deneyimler, kafeinin kalp atım hızı değişkenliği düşük, kalp rahatsızlığı olan veya kalp krizi geçiren insanlar için bazı durumlarda sorun yaratabileceğini söylüyor. Ancak araştırmalar, düzenli bir kahve içicisi için, yani günlük ortalama 2-4 fincan aralığında kahve içen birisi için olumsuz etki yaratmadığını gösteriyor. Kafein vücuda girdiğinde, sempatik sinir sistemini uyarıyor. Bu, kan basıncının yükselmesine, adrenalinin salınmasına neden oluyor; kalbin daha sert ve daha hızlı atmasını sağlıyor. Bu durumda kalp işleviniz zaten idealden azsa, bu gerçek bu sorun için bir reçete olabilir.



YÜKSEK TANSİYONU OLANLAR KONTROLLÜ TÜKETMELİ!



Uzun vadeli kafein tüketiminin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırabileceği düşünülürken, birçok çalışma bu yaklaşımın doğru olmadığını gösteriyor. Ancak zaten yüksek tansiyonunuz varsa, kahvenin ve dolayısı ile kafeinin bir risk oluşturabileceği unutulmamalı. Kısaca tansiyon riskiniz varsa ve kan basıncınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, kahve içerken kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.



FİLTRE KAHVE KOLESTEROLÜ KÖTÜ ETKİLEMEZ



Filtrelenmemiş kahvenin kötü kolesterolü artırdığına dair çalışmalar mevcut. Günlük sadece 1-2 fincan kahve içiyorsanız, kolesterol açısından sorun görünmüyor. Ancak günlük kahve tüketiminiz daha fazla ise kolesterole etkisi daha düşük olan filtre kahveyi tercih etmelisiniz.



İYİ BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR



Kafein, iyi bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri gibi hayati olan ve suda çözünebilir besinlerin kaybına sebep olabilir ve daha güçlü diüretiklerle aynı riskleri taşır. Eğer günde 6 bardak ve üstü kahve tüketiyorsanız, kahvenize süt ekleyerek bu olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz.”

