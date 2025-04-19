İskele Belediyesi Sağlık Birimi gerek evde sağlık hizmeti kapsamında özel gereksinimli, Sosyal yardım maaşı alan ve 65 yaş ve üstü bireyleri evlerinde ziyaret etmeye gerekse özel günlerde sahada vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi gerek evde sağlık hizmeti kapsamında özel gereksinimli, Sosyal yardım maaşı alan ve 65 yaş ve üstü bireyleri evlerinde ziyaret etmeye gerekse özel günlerde sahada vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Sağlık Birimi dün (18 Nisan) de insan vücudunun hayati önem taşıyan organı Kalp için sahadaydı. ‘Kalbimi seviyorum çünkü içinde sevdikleri var’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi de destek verdi. YDÜ tarafından kalp sağlığı üzerine hazırlanan broşürlerin dağıtıldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İSKELE BELEDİYESİ, KALP SAĞLIĞI HAFTASI DOLAYISIYLA STANT KURDU

ETKİNLİĞE YDÜ HASTANESİ YENİBOĞAZİÇİ DE KATKIDA BULUNDU

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Cuma Pazarının kurulduğu İskele Ecevit Meydanı’nda, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında ‘Kalbimi Seviyorum Çünkü İçinde Sevdiklerim Var’ sloganıyla, YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi'nin de katkılarıyla stant açtı.

Kalbiniz sağlıklı mı? Kalbinizi korumak için neler yapıyorsunuz? Ya da kalbi korumak için neler yapılması gerektiğinin detaylı bir şekilde yer aldığı broşürler stantı ziyaret eden vatandaşlara dağıtıldı. 9.30-12.30 saatleri arasında gerçekleşen etkinlikte Berna Bal sorumluluğundaki İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri stantı ziyaret eden vatandaşlara ücretsiz tansiyon ve nabız ölçümü de yaptı.

BAL: “VATANDAŞLARIN GÖSTERDİĞİ İLGİDEN MEMNUNİYET DUYDUK”

Konuyla ilgili açıklama yapan İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşire Berna Bal, İskele Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiğini söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ‘hizmet gönül işidir’ prensibiyle, çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hemşire Berna Bal, İskele ve köylerinde gidilmedik ev çalınmadık kapı bırakmadıklarını belirtti. Sağlık açısından özel günlerde sahada da vatandaşlara ücretsiz hizmetler sunduklarını ifade eden Bal, Kalp Sağlığı haftası kapsamında açtıkları stanta vatandaşların ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bal, etkinliklerine her zaman destek veren YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi’ne de teşekkür etti.