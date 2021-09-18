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Kalecik - Tuzluca kavşakları arası trafiğe kapatılacak

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İskele – Çayırova anayolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Kalecik - Tuzluca kavşakları arası trafiğe kapatılacak

İskele – Çayırova anayolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

Kapalı kesimdeki trafik akışının her iki yönde de Kalecik kavşağı - Kalecik köy içi - Tuzluca kavşağı güzergahından sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

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