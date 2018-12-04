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Kaliteli eğitim yolunda RDÜ’den bir adım daha

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Rauf Denktaş Üniversitesi öğrenci temsilciliği ve öğrenci kulüpleri faaliyete geçti.
Kaliteli eğitim yolunda RDÜ’den bir adım daha

Rauf Denktaş Üniversitesi öğrenci temsilciliği ve öğrenci kulüpleri faaliyete geçti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Sabina Rajabova, Öğrenci Temsilciği’ni ziyaret ederek, Öğrenci Temsilciler Birliği Başkanı ZangarRaushanov (Kazakistan), Futbol Kulübü Başkanı Udeme Obong Abasiama (Nijerya), Kriket Kulübü Başkanı Muhammad Faazal Rafique (Pakistan), İşletme Kulübü Başkanı Behzod Khol mahmadzoda (Tajikistan) ve Hukuk Kulübü Başkanı Asrin Özdemir’i (KKTC) kendilerine ayrılan odalarında ziyaret etti. Daha sonra Öğrenci Temsilciler Birliği Başkanı ve Kulüp Başkanları ile bir toplantı gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Öğrenci Temsilcilerine Öğrenci Temsilciliği’nin önemini anlatarak onların çeşitli konulardaki görüşlerini aldı.

Prof. Bıçak, her kulüp başkanlarının farklı ülkelerden olmasına özen gösterildiğini kaydederken, bunun Üniversitenin uluslararası çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Öğrencilerin bu şekilde diğer ülkelerin ekonomi, kültür, politika, değer yargılarI ve hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olabileceklerini vurgulayan Bıçak, kaliteli eğitim vermede öğrenci görüşlerinin de çok değerli olduğunu, öğrenci temsilcileri ile gerçekleştirilecek toplantılar ve öğrencilere verilen menuniyet anketlerinin son derece önemli araçlar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, öğrenci odaklı eğitim verme iddiası ile öğretime başladıklarını, öğrencilerin karar alma mekanizmaları içerisinde yer almalarının kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bıçak, öğrenci temsilciliklerinin belirlenmesi ve akademik birim kurullarında yer almalarının her akreditasyon sürecinde aranan bir unsur olduğunu ifade etti.

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Öğrenci Temsilciliği ve Öğrenci Kulüpleri’nin önemini ve kazanımlarını da şu şekilde sıraladı;

1-Ders dışı etkinlikler sağlayarak öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda çalışmalaryapmalarına olanak sağlamak.Bu çerçevede öğrenim gördükleri disiplinle ilgili(Hukuk, İşletme) ve kabiliyetlerine yönelik(Futbol, Kriket) kulüpler kurulmuştur.

2-Öğrenciler genel yetkinliklerini küçük gruplar içinde deneneyip geliştirebilecektir.

Bunlar;

-Takım halinde çalışarmayı

-Liderlik özelliğini

-İletişimi

-Sorumluluğu

-Hesap verebilirliği

-Kişilere saygılı olmayı ve empati yapabilmeyi öğrencilere kazandıracaktır.

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