  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Kalmakta Olduğu İkametgahta Ölü Bulundu

» »
Gönyeli’de Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30)’nin kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu
Kalmakta Olduğu İkametgahta Ölü Bulundu

       24.12.2020 tarihli Basın Bülteninde, 23.12.2020 tarihinde Gönyeli’de Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30)’nin kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulundukları bildirilmişti.

      Müteveffaların 25.12.2020 tarihinde yapılan otopsilerinde, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için doku örnekleri alınmış olup, yapılacak tetkiklerin sonucunda kesin ölüm sebepleri belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı kutlamaları yasak!25 Aralık 2020 Cuma 21:45
  • Meyhane, bar, club ve benzeri işyerleri 4 ocak'a kadar kapalı25 Aralık 2020 Cuma 21:44
  • 21'dan sonra sadece paket servis yapılacak...Birçok işyeri kapanacak25 Aralık 2020 Cuma 21:43
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı25 Aralık 2020 Cuma 21:41
  • Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yapılan testler negatif25 Aralık 2020 Cuma 21:28
  • Başbakan Ersan Saner DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın'ı kabul etti25 Aralık 2020 Cuma 20:59
  • Bakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı25 Aralık 2020 Cuma 20:46
  • Bakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı25 Aralık 2020 Cuma 20:45
  • BRTK Müdürü Özkurt ile Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı Başbakan Saner’i ziyaret etti25 Aralık 2020 Cuma 20:28
  • Pandemi hastanesinin elektrik projesi için niye bekleniyor25 Aralık 2020 Cuma 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti