Kalmakta Olduğu İkametgahta Ölü Bulundu

24.12.2020 tarihli Basın Bülteninde, 23.12.2020 tarihinde Gönyeli’de Abdoulaye YANSANE (E-34) ve Bangaly CONTE (E-30)’nin kalmakta oldukları ikametgah içerisinde ölü olarak bulundukları bildirilmişti.
Müteveffaların 25.12.2020 tarihinde yapılan otopsilerinde, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için doku örnekleri alınmış olup, yapılacak tetkiklerin sonucunda kesin ölüm sebepleri belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.
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