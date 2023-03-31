Kamil Direl: KIB-TEK'in üretim  maliyeti AKSA'dan daha ucuz değil!

El-Sen’in Kıb-Tek’in üretim maliyetinin Aksa’dan daha düşük olduğu açıklamasında yaptığı hesabın doğru yansıtılmadığı uzmanlar tarafından ortaya koydu.

KIB-TEK'in üretim maliyeti AKSA'dan daha ucuz değil!

El-Sen’in Kıb-Tek’in üretim maliyetinin Aksa’dan daha düşük olduğu açıklamasında yaptığı hesabın doğru yansıtılmadığı uzmanlar tarafından ortaya koydu.

Kıb-Tek eski müdür yardımcılarından Kamil Direl, kamuoyuna duyurulan hesaplamanın yanlış olduğunu açıkladı.

Kamil Direl’in değerlendirmesi şöyle:

“Piyasa değerinin üzerinde satın alınan yakıtın maliyetini, güney Kıbrıs'tan pahalıya satın alınan enerji bedelini, mazot kullanarak çalıştırılan gaz türbinleri maliyetini, maliyetinin altında satıştan oluşan borç faiz giderleri ile diğer tüm finansman maliyetleri de eklenince kıb-tek üretim maliyeti Kalecik santrali maliyetinden fazla oluyor. Bu hesap doğru değildir…”