Kamu-İş ile KTAMS eylem uyarısında bulundu

Kamu-İş ile KTAMS, mahkemelerdeki personel sıkıntısının giderilmemesi durumunda eylemleri yeniden başlatacaklarını bildirdi.

Sendikalar yaptığı ortak açıklamada, “15 Ocak 2019 tarihine kadar 3 işçi ve stenograf istihdam edilmemesi halinde tekrardan eylemleri başlatacağımızı açıklar, gereğinin yapılmasını Hükümetten bekleriz” dedi.

Sendikalar, mahkemelerde yıllardan beridir personel sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, bu sıkıntıyı gidermek amacıyla ortak grev uygulandığını, ancak sorunun çözümleme aşamasına geldiğini düşünürken ilgili mercilerin personel istihdamı konusunda gerekli yasal yetkilerin verilmesine rağmen istihdam yapmadığını da savundu.