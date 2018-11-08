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Kamu-İş, Kamu-Sen ve KTAMS hayat pahalılığının durdurulmasına karşı grev dahil ortak mücadele etme kararı aldı

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Ortak açıklamada, konuyla ilgili bugün saat 11.00’de Kamu-Sen binasında basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
Kamu-İş, Kamu-Sen ve KTAMS hayat pahalılığının durdurulmasına karşı grev dahil ortak mücadele etme kararı aldı

Kamuda yetkili sendikalar Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 3 aylık hayat pahalılığı ödeneğinin uygulanmaması kararına karşı grev dahil ortak mücadele etme kararı aldığını açıkladı.


Üç sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, hükümetin antidemokratik şekilde, 3 aylık hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmaması yönünde hayata geçirdiği yasa gücünde kararnameye karşı üç sendikanın grev dahil ortak mücadele verme kararı aldığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, konuyla ilgili yarın saat 11.00’de Kamu-Sen binasında basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

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