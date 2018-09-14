Kamu-İş Olağanüstü Genel Kurulu’nda kazanan belli oldu

Yönetimi ilk kez üyelerin belirleyeceği Kamu-İş'te başkanlık için eski başkan Sami Dilek, Ahmet Serdaroğlu ve Kemal Oktar yarıştı. Sendikanın 19 kişilik yönetim kurulu için ise 61 kişi aday oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda 6 sandıkta oy veren üyeler için 50 kabin kuruldu. Oy verme işlemi saat 18.00’da son buldu. Toplamda 1449 üyenin oy kullandığı seçimde Kemal Oktar 195, Sami Dilek 549 oy alırken Ahmet Serdaroğlu 679 oy aldı ve bu sonuca göre Ahmet Serdaroğlu başkan seçildi...