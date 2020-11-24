Kamu İşleri Sendikası, Öğretmenler Gününü Kutladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaptığı bir konuşmada “Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir.

Topluma milletime öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferlerle yaptığım diğer işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir” diyerek öğretmenliğin en kutsal mesleklerden biri olduğunu vurgulamıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde görevlerini aşkla ve zevkle yapan değerli öğretmenlerimizi sevgi, saygı ile selamlar 24 Kasım Öğretmenler Gününü gönülden kutluyoruz.