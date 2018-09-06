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Kamu-Sen açıkladı: Şok Eylemler Başlıyor

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​​​​​​​Kumu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen) Başkanı Metin Atan, düzenleyecekleri şok eyleme katılmaları için halka çağrıda bulundu.
Kamu-Sen açıkladı: Şok Eylemler Başlıyor

Kumu Görevlileri Sendikası (Kamu Sen)Genel Başkanı Metin Atan, düzenleyecekleri şok eyleme katılmaları için halka çağrıda bulundu.

“Dövizin artması kaynaklı olarak arka arkaya gelen zamların had safhaya ulaşmasıyla halkın dayanacak gücü kalmadı” diyen Metin Atan şunları kaydetti:

“Toplumsal patlamanın eşiğine gelindi. Bu nedenle yapılan zamlara tepki koymak amacıyla Kamu-Sen olarak 7 Eylül Cuma Günü saat 19:00’da Başbakanlık binası önünde  Hür-İş Federasyonu’na bağlı sendikalarla birlikte  “Mutfak Ateşi” adı altında eylem yapılacaktır. Duyarlı tüm vatandaşların yapılacak olan bu eyleme katılmalarını istiyoruz.”

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