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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: "Ülke başsız, yarın ne olacağı belli değil"

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Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bu ülkede yaşamaktan utandığını söyledi. Ülkenin başsız olduğunu, saat saat, gün gün nereye savrulacağımızın belli olmadığını kaydetti.
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan: "Ülke başsız, yarın ne olacağı belli değil"

Kanal T'de konuşan KAMU-SEN Başkanı Atan, şöyle dedi;

“Bu ülkede yaşamaktan utanıyorum. Bu yaşananlar gerçekten kaotik ortamın zirvesi… Ekonomik durum bir yana çeteleşme mafyatik ilişkiler. Birbirini hazmedemeyen parti içi derler… Siyaset her şey kurultaya odaklı, seçim yapılacak ama tarih belli değil. Cumhurbaşkanımız Türkiye’de… Ülke başsız. Ne olacağı konusunda kimsenin öngörüsü yok. Farklı şeyler de olabilir. Görüntü o… Yarın mahkeme kararı var. Polis 8 gün daha istemişti. Mahkeme 3 dedi. Yarın sabah kalktığımızda da ne olacağı belli değil. Halk perişan… Esnaf batmış durumda, zam üstüne zamlar devam ediyor… Bu ülkeye güzel günler yaşatacağız diyenler, Robin Hood Ekonomi Bakanı fakirden alıp zengine vermeye devam ediyor. Bunu otomatiğe bağlamışlar…”

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