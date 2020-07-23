  • BIST 119.403
  • Altın 414,023
  • Dolar 6,8421
  • Euro 7,9266
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 yeni vaka

KAMU-SEN: "Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişi röntgen çekiyor"

» »
KAMU-SEN: "Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişi röntgen çekiyor"
KAMU-SEN: "Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişi röntgen çekiyor"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Cengiz Topel Hastanesi’nde Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişinin Röntgen çekimi yaptığını savundu ve bu durumun devam etmesi halinde tüm yasal hakları kullanacaklarını duyurdu.

KAMU-SEN, “halk sağlığını direk olarak tehlikeye atan bu duruma son vermek ve ihtiyaç varsa yasaya uygun şekilde gerekli istihdamları yapmak” için Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.

KAMU-SEN konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Cengiz Topel Hastanesi Röntgen Bölümü’nde hiçbir eğitimi ve bu tetkikleri yapabilmesi için gerekli bir üniversiteden Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme diploması olmayan bir kişinin Röntgen çekimi yaptığını tespit ettik.

Bilindiği üzere röntgen çekimlerinde X-Işını kullanılmaktadır. Yani hastaya belirli bir miktarda Radyasyon verilip işlem gerçekleştirilmektedir. Her hastaya verilebilecek ışın miktarı ise değişmektedir. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümlerinde ise 2 yıl bu eğitim verilmektedir. KKTC’de bu bölümlerden mezun birçok gencimiz varken bu şekilde ehil olmayan birinin insanlara kontrolsüz ışın vermesini KAMU-SEN olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.

Cengiz Topel Hastanesi ve diğer hastanelerimizde Radyoloji teknisyeni ihtiyacı olduğunu ve boş olan Radyografer kadrolarına gerekli istihdamın yapılması gerektiğini yazı ile defalarca Sağlık Bakanlığına iletmiştik.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irkçılık Karşıtı Ağ’dan Açıklama23 Temmuz 2020 Perşembe 10:25
  • Atakan'dan Saner'e : "küçük insanları rahatsız etmesi doğaldır..."23 Temmuz 2020 Perşembe 10:14
  • Mahkeme UBP-HP'ye dur dedi! Emirname yürürlükte!23 Temmuz 2020 Perşembe 10:09
  • Sosyal Adalet Hareketi'nden sorular23 Temmuz 2020 Perşembe 09:56
  • İnönü'de Covid-19 tedirginliği arttı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:55
  • Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığı’na Özbilgehan Seçildi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:38
  • Merit Otel: “Pozitif çıkan konuğumuzla temas eden bir çalışanımız karantinaya alındı”23 Temmuz 2020 Perşembe 09:33
  • TDP'den Saner'in cinsiyetçi söylemine tepki!23 Temmuz 2020 Perşembe 09:27
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.23 Temmuz 2020 Perşembe 09:19
  • KTÖS : “Bu ülkede yeterince kan döküldü, savaşla, tehditle, sövgü ile barış olmaz !23 Temmuz 2020 Perşembe 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti