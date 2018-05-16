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Kamu-Sen’den KTHY çalışanlarıyla ilgili açıklama...

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Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanı üyeleri için tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.
Kamu-Sen’den KTHY çalışanlarıyla ilgili açıklama...

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bir televizyon programındaki açıklamaları eleştirildi. “Sayın Denktaş’ın söylediğinin aksine kıdem tazminatı yoktur. Ödenmemiştir de” denilen açıklamada “Resmi alacaklar 18 haftalık ihbar tazminatı, ihtiyat fonu ve 5 haftalık işten durdurma tazminatıdır” ifadelerine yer verildi.
Sendika, Maliye Bakanının şu soruları yanıtlamasını da istedi:

“Mahkeme kararını tanımıyor musunuz? Şirketler Mukayyitliği’nde kayıtlı olan ve yasal olan tazminat haklarını biliyor musunuz? Tam 8 yıldır yasal olan alacaklarını bekleyen KTHY emekçilerinin ızdıraplarının devam etmesini mi istiyorsunuz?”

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