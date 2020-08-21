Kamuda maaş kesintilerinin son dilimi bugün ödeniyor.Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi nedeniyle kamuda maaşlardan yapılan kesintinin son diliminin bugün ödeneceğini açıkladı.
Bu amaçla maliyenin kasasından toplam 64 milyon TL çıkacak.
Kamuda maaş kesintilerinin son dilimi bugün ödeniyor.Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, pandemi nedeniyle kamuda maaşlardan yapılan kesintinin son diliminin bugün ödeneceğini açıkladı.
Bu amaçla maliyenin kasasından toplam 64 milyon TL çıkacak.
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