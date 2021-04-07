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Kamuda örgütlü 6 sendika Başbakanlık önünde eylem yapacak

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Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için bugün Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı.
Kamuda örgütlü 6 sendika Başbakanlık önünde eylem yapacak

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulmasını protesto için bugün Başbakanlık önünde eylem yapacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası’nın (Vergi Sen) yönetim kurulu düzeyinde gerçekleştireceği eylem saat 11.00’de yapılacak.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, “hayatı ucuzlatmadan ve alım gücünün korunmasına yönelik politikalar geliştirmeden 100 bine yakın insanı enflasyona karşı koruyacak HP ödeneğini yasa gücünde kararname çıkartarak geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto edeceklerini söyledi. 

Bengihan, karar geri alınana kadar grev ve eylemlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Kamuda örgütlü 6 sendika, HP ödeneğinin durdurulmasına yönelik kararı protesto için yarın (Perşembe günü) genel grev yapacak. 

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