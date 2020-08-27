Kamuoyuna Önemli Duyuru: “Dance Base Show 13” Etkinliği Ertelendi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 27 Ağustos 2020, Perşembe günü (bugün) yapılması planlanan “DanceBase Show 13” isimli dans gösterisi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararları doğrultusunda, halkımızın refahı düşünülerek ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alınmıştır.

Yapılan açıklamaya ek olarak, kişilerin önceden almış oldukları biletlerin ileriki tarihte yapılacak olan etkinlikte de geçerli olacağı ve haklarının saklı olduğu da dile getirilmiştir. Yetkililer etkinliğin ertelenmiş olduğu tarihinin belli olmadığını ve tarihin belirlenmesi durumunda yeni tarihin gerek organizatör ve vakıfın sosyal medya hesaplarından gerekse basın aracılığıyla duyurulacağını da bildirilerine eklemiştir.

Etkinlik organizatörü Ahu Karaderi yaptığı açıklamada, sağlığın önemini birkez daha vurgulayarak, herhangi bir riski önlemek amacıyla bu kararın alındığını ve halkımıza anlayışlarından ve desteklerinden dolayı birkez daha teşekkür etmiştir.