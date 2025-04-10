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KAMUSEN ve Kamu-İş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ve laboratuvarlarda grev başlattı

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KAMUSEN ve Kamu-İş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ve laboratuvarlarda grev başlattı
KAMUSEN ve Kamu-İş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ve laboratuvarlarda grev başlattı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ve  laboratuvarlarda grev başlattı.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan yaptığı açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşanan personel eksikliği nedeniyle poliklinik ve laboratuvarlarda tam gün greve gittiklerini belirtti.

İki sendika, sorunun çözülmemesi halinde grev ve eylem hakkını kullanacağını daha önce kamuoyuna duyurmuş, yetkililerle yaptıkları görüşmeler ardından 28 Şubat tarihli grevi askıya almıştı.

Sendikalar dün, daha önce mutabakata varılan hemşire ve laborant konusunda adım atılmaması halinde bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bağlı poliklinik ve  laboratuvarlarda tam gün greve gidileceğini duyurmuştu.

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