Kanatlı: Tatar ustasının yolundan ilerliyor ancak bizde Çoronik örneği var

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın medyada yer alan haber ve yayınlar konusunda YYK’ya şikayette bulunmasına tepki göstererek, “Tatar aynen Türkiye’deki ustasının yolundan ilerliyor, Türkiye’de Erdoğan’ı eleştiren yüz binlerce insan nasıl ki tutuklanıp hapislere atılıyorsa burada da aynısı yapılmaya çalışılıyor, ancak Sn Tatar’ın bilmediği bir şey var ki o da burası Türkiye değil Kıbrıs’tır ve buralarda yıllar önce yaşanmış bir de Çoronik örneği var, ne olduğunu çok merak ederse araştırıp öğrensin” dedi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. Kanatlı programın başında Cumhurbaşkanı Tatar’ın kendini eleştiren medya organları hakkında YYK’ya şikayette bulunmasının anımsatılması üzerine, “Tatar Türkiye’deki ustasının yolunda ilerliyor, Erdoğan kendini eleştiren 100 binlerce insanı tutuklatıp hapse attırıyor ancak burası Kıbrıs. Sn. Tatar’a tarihi Çoronik olayını anımsatmak istiyorum, bu konunun ne olduğunu araştırıp bulsun. Rahmetli Denktaş bile en azılı muhaliflerini hoşgörü ve hicivle karşılarken Denktaş’ın izinden yürüdüğünü her fırsatta açıklamadan çekinmeyen Tatar’ın bu hazımsızlığını anlamak mümkün değil. Tatar bu işlerle uğraşacağına ülkenin ne hale geldiğine baksın” dedi.

Açıklamalarında hükümetin “Belediye reformu” adı altında yapmaya çalıştıklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Murat Kanatlı, “Reformun” sadece bir söylemden ibaret olduğunu aslında yapılmaya çalışılanın su, çöp, altyapı ve kanalizasyon türü hizmetlerin belediyelerin elinden alınıp Erdoğan sermayesine teslim etmek olduğunu kaydetti. Hükümetin “Belediye reformu” adı altında ortaya koyduğu taslağa meclis içi muhalefetin yaklaşımını da eleştiren Kanatlı, “CTP bu tür bir zihniyete sahip taslağı tartışalım diyor, bunun neyini tartışacaklar anlamak güç” şeklinde konuştu.

Belediyeler konusunda yapılmaya çalışılanları “Siyasi komplo” olarak da nitelendiren Kanatlı, hükümetin bu girişimle belediyelere Kayyum atamaya çalıştığını belirtti.

Programda son günlerde yeniden gündeme gelen “Solda İttifak” konusundaki soruyu da yanıtlayan Kanatlı, YKP’nin her platformda ittifaklardan kaçmadığına işarete ederek, “Geçmişte bazı başarısız deneyimler var, biz kendimizi tek noktada bağlama taraftarı değiliz, gerekmesi halinde çoklu, olmaması halinde ise solda hangi örgüt veya parti ayrımı yapmaksızın bu adada çözüme ulaşana kadar bütün ittifaklarda yer alırız” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Murat Kanatlı, büyük güçlerin paylaşım kavgasında masum insanların ölmesini kabul etmenin mümkün olmadığını kaydetti. “Savaşın kimseye bir faydası yok, bugün milyonlarca insan mülteci durumuna düştü, gıdadan bir çok ürüne kıtlık kapıda, uzmanlar 2030’da büyük bir iklim krizinden söz ederken bu yayılmacılık kavgasını anlamak mümkün değil” dedi.