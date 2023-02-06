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Kandilli'den Akdeniz bölgesi için tsunami uyarısı

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
Kandilli'den Akdeniz bölgesi için tsunami uyarısı

Kandilli Rasathanesi’nin aktardığına göre Gaziantep’te sabah 4:17’de 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ysa depremin Kahramanmaraş’ta ve 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Prof. Dr. Haluk Özener, 10 ili vuran deprem hakkında CNN Türk’e konuştu.

* Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17’de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km’lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor.

* Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep “Marmara’da deprem ne zaman olacak” diyorduk. Türkiye’de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor.


* Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik.

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