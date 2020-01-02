Kanlı: Başbakan tasdik memuru değildir! UBP dayatmalara boyun eğmez!

UBP MYK üyesi Özen Kanlı, “VURGULU-YORUM: UBP dayatmalara boyun eğmez, eğemez. UBP Genel Başkanı, Başbakan tasdik memuru değildir. Sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az...” diye sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
HP Meclis üyesi Özçelik: "Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur!"
İlgili Haber: HP Meclis üyesi Özçelik: "Kanlı bugün gidersen yarın iki gün olur!"
UBP ve HP'lilerde imar planı gerilimi artıyor, KANLI: UBP dayatmalara boyun eğmez
İlgili Haber: UBP ve HP'lilerde imar planı gerilimi artıyor, KANLI: UBP dayatmalara boyun eğmez
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