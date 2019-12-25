Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, yeni yıl konseri yarın

Türkçe ve Yabancı Pop, Rock ve Blues Repertuarında gerçekleşecek olan ‘Yeni Yıl Konseri’ ne, 10 TL bağış karşılığı giriş sağlanabilecek.
Konser, yarın saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi’nde yer alacak.
Türkçe ve Yabancı Pop, Rock ve Blues Repertuarında gerçekleşecek olan ‘Yeni Yıl Konseri’ ne, 10 TL bağış karşılığı giriş sağlanabilecek.
Konser, yarın saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi’nde yer alacak.
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