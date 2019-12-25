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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, yeni yıl konseri yarın

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, GAÜ Müzik Öğretmenliği öğrencileri ve Blue Tears Ortak Konser gerçekleştirecek.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, yeni yıl konseri yarın

Türkçe ve Yabancı Pop, Rock ve Blues Repertuarında gerçekleşecek olan ‘Yeni Yıl Konseri’ ne, 10 TL bağış karşılığı giriş sağlanabilecek.


Konser, yarın saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi’nde yer alacak.

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