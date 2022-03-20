Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yarın Meclis Önünde Etkinlik Düzenleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) “Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla yarın Lefkoşa’da farkındalık etkinliği düzenliyor.
Cumhuriyet Meclisi önüne saat 09.00’da başlayacak etkinlik çerçevesinde milletvekilleri ve Meclis personeli bir dakikalık farkındalık yürüyüşü yapacak.
KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, konuyla ilgili açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi personeli ve yoldan geçen 100 kişiye temsili PSA testi yapılacağını belirtti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, prostat kanserinde farkındalık yaratmak adına Mart ayını “Mavi Ay”ı ilan etmişti.
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