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Kansoy Güzelyurt'ta bayrağı devralmaya hazır olduğunu açıkladı

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Adaylık için güçlü sinyal...
Kansoy Güzelyurt'ta bayrağı devralmaya hazır olduğunu açıkladı

Kansoy Güzelyurt'ta bayrağı devralmaya hazır olduğunu açıkladı.

Reşat Kansoy'un bu açıklaması siyasi kulislerde artık Güzelyurt Belediye başkanlığı bağımsız adaylığı kesinleşti yorumlarına neden oldu.

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İşte Güzelyurt Belediye Başkanı adayı olması beklenen Reşat Kansoy'un açıklaması;

Teşekkür ve Dahası...

Güzelyurt Kent Park Projesi, “derenin öbür tarafına” yapılan, yerel nitelikli ender projelerden biridir!
Başarılı bulduğum projenin hayata geçmesini sağlayan; Güzelyurt Belediye Başkanı’na, imzası olan değerli belediye meclis üyelerine ve emeği geçen tüm teknik kadroya teşekkür ederim.
Çocuklarla sıkça yürüyüş yapmaya çalıştığımız “Kent Park’ın” Festival Alanı ile bütünleşerek, Yayla deniz sahiline kadar uzanan, Kıbrıs’ın en büyük yeşil alan ve rekreasyon çalışması olması için “Bayrağı devralmaya” hazır olduğumu düşünüyorum.
Sizlerden Güzelyurt’un yenilenmesi ve gelişmesi için görev ve sorumluluk talep edeceğimiz günler yakındır.
Son günlerde “Yerel Yönetimler -Özel- Yasası” ile, reform konusunda adım atılmaya çalışılmaktadır.
Hem Yerelde hem de genel de REFORM ve zihinsel dönüşüm şarttır!
Yerel Seçimler hangi tarihte olursa olsun, bizler için tek bir sandık ve tek bir sonuç olacaktır!
O da Devletin kuracağı “sandık” ile halkın vereceği sorumluluktur.
Güzelyurt’un, YURT! Olabilmesi için, hiç durmadan çalışacağımı bilmenizi isterim.

Çok sevgiler,

Reşat Kansoy.

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