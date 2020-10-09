Kanunsuz Silah taşımaya 1 ay tutukluluk!

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah
tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından
tutuklanan zanlı Erol Tayfur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel-Evrim Kamalı
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan
olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un 3
Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre
Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç
yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı
polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde
siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul
Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu
içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere
toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak
alındığını söyledi. Polis soruşturmanın tamamlandığını, uyuşturucu suçlarından
zanlının sabıkası olduğunu ve 7 Eylül’de vahim zarar suçundan teminata
bağlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 7
Eylül’de vahim zarar suçundan teminata bağlandığına ve teminata bağlıyken bu
suçu işlediğine vurgu yapıp, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak
cezaevinde kalmasına emir verdi.
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