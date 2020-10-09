Kanunsuz Silah taşımaya 1 ay tutukluluk!

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah

tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından

tutuklanan zanlı Erol Tayfur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Burçin Korgan

olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un 3

Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre

Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç

yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı

polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde

siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul

Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu

içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere

toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak

alındığını söyledi. Polis soruşturmanın tamamlandığını, uyuşturucu suçlarından

zanlının sabıkası olduğunu ve 7 Eylül’de vahim zarar suçundan teminata

bağlandığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının 7

Eylül’de vahim zarar suçundan teminata bağlandığına ve teminata bağlıyken bu

suçu işlediğine vurgu yapıp, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak

cezaevinde kalmasına emir verdi.