Kanunsuz silahla yakalandı!

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah

tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından

tutuklanan zanlı Erol Tayfur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç

olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un 3

Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre

Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç

yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı

polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde

siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul

Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu

içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere

toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak

alındığını söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını suçüstü tutuklanan

zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek

ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının

soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.