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Kanunsuz silahla yakalandı!

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Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silahtasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Erol Tayfur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kanunsuz silahla yakalandı!

Hamitköy’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah
tasarrufu, Taşıma Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Taşıma” suçlarından
tutuklanan zanlı Erol Tayfur dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı


Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç
olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Erol Tayfur’un 3
Ekim 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Hamitköy’de bulunan Yeni Çevre
Yolu çemberinin park halinde bulunan LM 369 plakalı Mini Cooper marka araç
yol kenarında park halinde olduğu esnada Lefkoşa Adli Şube Amirliğine bağlı
polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramada aracın arka koltuğu üzerinde
siyah renkli markası meçhul bayan çantası içerisinde seri numarası meçhul
Pietro Beretta Gardone marka 7.65 mm çapında tabanca, tabancanın namlusu
içerisinde 1 adet, şarjörü içerisinde 2 adet ve araç içerisinde 5 adet olmak üzere
toplam 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak
alındığını söyledi. Polis soruşturmanın yeni başladığını suçüstü tutuklanan
zanlının yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek
ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının
soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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