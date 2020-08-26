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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Rashad Salih Faraj bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, 25 Ağustos 2020 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünce alınan bilgide, zanlı Rashad Salih FarajMahjoub’ınsaat 18.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir Polis ekibi tarafından Hamitköy'dekiikametgâhında tespit edilerek huzurunda mahkeme emriyle 18.35- 19.15 saatleri arasında yapılan aramada; komodin üzerinde foilkâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, Dolap içerisinde üzerinde MR. Pound yazan turuncu renk naylon da 19 ayrı foilkâğıdına sarılı toplam yaklaşık 38 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, ağzı yanık siyah renk çöp torbası içerisinde yaklaşık 290 gram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucuolduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca ayni dolap içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 sterlin, 180 Euro, 100 dolar nakit paralar bulunarak soruşturma maksatlı el konulup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.  Polis, aynı gün zanlınınmesele ile ilgili gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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