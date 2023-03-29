  • BIST 4.793,37
  • Altın 1207.628
  • Dolar 19.1275
  • Euro 20.7277
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

» »
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

28.03.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.(E-50) ve Ö.G.(E-42)’nin tasarruflarında toplam 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-46) tutuklamıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ömer Sümer ve Ahmet Uçar'ın KKTC'ye giriş yasağı kaldırıldı29 Mart 2023 Çarşamba 09:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının haklılığını savunmaya devam edeceğim29 Mart 2023 Çarşamba 09:20
  • KKTC'de Emeklilikte 65 yaş gündemde!29 Mart 2023 Çarşamba 09:14
  • Devletin, belediyelere sattığı içme ve kullanma suyunun ton fiyatı 7 buçuk TL’ye yükseldi29 Mart 2023 Çarşamba 08:25
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı28 Mart 2023 Salı 19:53
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Karel ve Beren’i kutladı28 Mart 2023 Salı 19:25
  • Kıbrıslı Türk 'Hellim' üreticisi AB kalite programı kapsamında PDO Sertifikası almaya hak kazandı28 Mart 2023 Salı 19:07
  • ‘Hayvan Hastalıkları Kontrol ve Eradikasyon Programı’ndaki ilerlemeler kamuoyuyla paylaşıldı28 Mart 2023 Salı 18:41
  • İngiltere’den Kanser Hastalarına Yardım Derneğine yardım28 Mart 2023 Salı 18:35
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Londra temaslarına devam ediyor28 Mart 2023 Salı 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti