Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

28.03.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.S.(E-50) ve Ö.G.(E-42)’nin tasarruflarında toplam 37 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.G.(E-46) tutuklamıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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