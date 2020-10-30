  • BIST 1.115
  • Altın 501,131
  • Dolar 8,3130
  • Euro 9,6988
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı

Kapalı Maraş'ın Yeniden Yapılandırılacağı Haberi Üzerine İMO'dan Açıklama Geldi

» »
Kapalı Maraş'ın Konya Belediyesi ve Toki işbirliğiyle yeniden yapılandırılacağı haberi üzerine İMO'dan açıklama Geldi
Kapalı Maraş'ın Yeniden Yapılandırılacağı Haberi Üzerine İMO'dan Açıklama Geldi

Dünyadan Saygı Beklerken Kendi Kurumlarına Saygı Göstermeyen Bir Zihniyet, Dünyaya Artık Kendi Kendimize de Saygı Duymadığımızı Teyit Etmektedir:

 

Ülkemizde Kıbrıs Türk toplumunun dününü, bugününü ve en önemlisi de yarınlarını ilgilendiren gelişmeler yaşanmaktadır. Son günlerde çeşitli sebeplerle sıkça savaş naralarının atıldığı Doğu Akdeniz’de bulunan adamızda 46 yıldır ateşkes durumunda yaşayan bizler “ Kapalı Maraş “ adı verilen bölgenin BM parametreleri içerisinde uluslararası hukuka uygun, bütünlüklü ve kalıcı bir çözümün önemli parçası olarak açılmasını ve/veya kullanılmasını beklemekteydik.

 

Ancak geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen öncesinde hükümet ortaklarının bile televizyondan duyduğu iddia edilen bir gelişme yaşanmış ve Maraş’ın ziyarete açılması gündeme gelmiştir. Hemen akabinde de iki cadde iki gün içerisinde asfaltlanmış ve açılmıştır.

Mağusa’nın ekonomik olarak en canlı caddesi olan ve ciddi dükkan kiralarının ödendiği DAÜ/Salamis yolunun 3 yıldır asfaltının kazınmış ve bir türlü asfaltlanmamış olmasını düşündüğümüz zaman, bahse konu açılma sırasındaki çalışmalarda Gazimağusa Belediye başkanı Sayın İsmail Arter’in yapılan işin haklı gururunu içeren fotoğrafları ve beyanatları de oldukça manidardı.

 

Tüm bunları, bizlerin işi olmayan siyaset ve politikanın bir parçası olarak değerlendirmiş, sükunetle izlemiştik.

 

Fakat Kapalı Maraş’ın Konya Belediyesi ve Toki işbirliği ile yeniden yapılandırılacağı haberi üzerine parti ve siyaset gözetmeksizin meslek örgütümüz adına bu açıklamayı yapmak zaruri hale gelmiştir.

 

Bilinmelidir ki yasa ile kurulmuş olan KTMMOB – İnşaat Mühendisleri Odası uluslararası etkinliklerden dahi davet alan ve bu toplumun mesleki temsiliyetini başarı ile yapan kamu niteliğinde bir kurumdur.

 

Konusunda uzman hukukçuların bile bu günlerdeki hükümet şeklinin ve bakanlar kurulunun gayrı yasal olduğunu tartıştığı dönemde bu kararlar nasıl üretilmiştir ?

 

Eğer böyle bir hareketlilik olacaksa konunun tam da merkezinde olması gereken İnşaat Mühendisleri Odası ile benzeri örgütler neden saf dışı bırakılmakta ve zaten zorda olan meslektaşlarımızın iş alanları gasp edilmektedir ?

 

KKTC’yi dünyaya tanıtmak için çalışmaların yapıldığı söylenen bu ortamda kendi kurumlarını yok sayıp, saygı duymayan bir zihniyet dünyadan da saygı beklememelidir.

 

Unutmayınız ki Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesi bu topraklarda bağımsız yaşamak için  herkesin saygı duyduğu bir direniş gösterdiği gibi 1974 sonrasında da kendini dünyaya kabullendirmek için çok mücadele etmiş ve etmeye de devam edecektir.

 

Ancak bu şekildeki iç’ten hançerlenme ve yok sayılma ile değil ki dünyanın saygısını kazanmak, dünyaya artık kendimize bile saygımızın kalmadığını teyit etmekteyiz.

 

Sonuç olarak mesleklerimize, işlerimize, kurumlarımıza daha çok sahip çıkmamız ve mücadele etmemiz gereken bu dönemde tüm alanlarda toplumsal barış ve birliktelik temennilerimiz ile saygılar sunarız.  

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 30 Ekim 2020 Cuma30 Ekim 2020 Cuma 09:35
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar30 Ekim 2020 Cuma 08:00
  • Asım Akansoy:CTP’de görev bitmez29 Ekim 2020 Perşembe 19:57
  • KKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı29 Ekim 2020 Perşembe 19:40
  • KKTC'de bugün 3 yerel vaka! 1 kişi yoğun bakıma alındı29 Ekim 2020 Perşembe 19:39
  • Tatar:“Maraş’ın tümüyle açılması yakında gündeme gelecektir”29 Ekim 2020 Perşembe 19:32
  • Faiz Sucuoğlu'ndan üyelere:“Baskıya maruz kalmadan hür iradenizle oy verin” çağrısı29 Ekim 2020 Perşembe 19:14
  • İzcan: “Maraş’ta yapılanlar yasa ve hukuk dışı”29 Ekim 2020 Perşembe 19:13
  • Sonay Adem, ölümünün 2. yıl dönümünde anıldı29 Ekim 2020 Perşembe 19:12
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü… Lefkoşa’da tören ve yürüyüş düzenlendi29 Ekim 2020 Perşembe 19:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti