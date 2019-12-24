Kapasite doldu! Konut dışı "güneş enerjisi" üretimini durdurma kararı alındı.

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Başvuru dahi alınmaması kararı verildi.

Kıb-TEK'e yatrımın nasıl yapılacağının konuşulduğu ve yoğun tartışmalara ve grevlere neden olan yatırım tartışmaları sonrasında önemli kararlar alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan KKTC Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda 24 Aralık 2019 tarihi itibarı ile 2019 yılı içerisinde daha önce belirlenen konut dışı kotası dolmuş bulunduğu kaydetti.

KIB-TEK tarafından yürütülen Şebeke Sistem Stabilize Analizi sonuçları ve hali hazırda izindelendirilmiş kurulumlar sonrası mevcut fidelerde ve/veya trafloarda sistem kurulumu yapabilecek güç kapasiteleri hakkında yeni bir değerlendirme yapılana kadar konut dışı başvuruların alınmayacağı bildirildi.