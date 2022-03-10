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KAR-İŞ: “Artık Zarardayız, Bu Şartlarda Çalışamayacağız”

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KAR-İŞ: “Artık Zarardayız, Bu Şartlarda Çalışamayacağız”
KAR-İŞ: “Artık Zarardayız, Bu Şartlarda Çalışamayacağız”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, TL’deki değer kaybı ve zamlar nedeniyle toplu taşımacılığın çalışamaz hale geldiğini belirterek hükümete “Ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, yazılı açıklamasında, yapılan zamlara tepki gösterdi; TL’nin değer kaybına dikkat çekti.

Geçen yıl mayıs ayından bugüne kadar ülkede akaryakıta yüzde 149.75 artış geldiğini ve bugünlerde akaryakıta tekrardan yüksek oranda artış geleceğinin söylendiğine işaret eden Topaloğlu; “Ayrıca ülkemizdeki akaryakıt artışının otomatik olarak ayarlanması ve her geçen gün yapılan fiyat değişikliği toplu taşımacılığı artık kontak kapatma noktasına getirmiştir” dedi.

Topaloğlu, ülkede toplu taşımacıya akaryakıt için doğrudan destek verilmesinin kaçınılmaz olduğu görüşünü belirtti.

“Kamu hizmeti veren bir sektörde, her gün karşılaştığı ağır zamlar, dövizden kaynaklı gider maliyetlerinin artışı karşısında çaresiz kalan toplu taşımacının artık dayanacak gücünün kalmadığını” belirten Topaloğlu, “Ülkemizde sürdürülebilir ve kaliteli bir toplu taşımacılık için; hükümetin bir an önce bu sektöre çare üretebilecek bir çalışma başlatmaması halinde ülkemizde tolu taşımacılık diye bir sektör kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplu taşımacılığın devam ettirilebilmesi için hükümetin toplu  taşımacıya akaryakıt ile ilgili doğrudan destek vermesini istediklerini kaydeden Topaloğlu, bu şartlarda çalışamayacaklarını, şirketlerin artık zarar etmeye başladığını ifade etti.

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