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Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Araçların giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyoruz

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Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, sektördekilerin araçların giderlerini dahi karşılamakta zorlandığını kaydetti.
Kar-İş Başkanı Topaloğlu: Araçların giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyoruz

Kar-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Dernek Başkanı Fuat Topaloğlu’nun taşımacılık sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, patlayan tekerin yerine teker koyacak paralarının bile olmadığına vurgu yaparak, “Artık dayanamıyoruz. İleri gitmeyi bırakın sektör mevcut durumunu korumakta zorlanıyor” dedi.

Yüksek maliyetler nedeniyle araçların eksikliklerini gideremediklerini belirten Topaloğlu, taşımacıların ceplerinin boş olduğunu ifade ederek, ekonomik gelişmeler nedeniyle personellerinin refah seviyelerini dahi sağlayamadıklarını, maaş ödemekte zorlandıklarını kaydetti.

“Pahalılık altında eziliyoruz” diyen Topaloğlu, kamu hizmeti veren taşımacıların durumunu “acınası” olarak niteledi.

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