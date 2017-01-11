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KAR-İŞ, eylem hazırlığında

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KAR-İŞ, eylem hazırlığında
Kamu Araçları Birliği KAR-İŞ, yolcu tarifesinde yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini belirtti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu 17 Eylül’den bu yana yapılan taşımacılıktan ödeme almadıklarını ve 2014’ten beridir yolcu tarifesinde değişiklik olmadığını belirtti.

Topaloğlu yaptığı yazı açıklamada, hükümetle ilgili bakanlıklardan tarife düzenlemesinin en erken zamanda yapılacağı sözünü almalarına rağmen, ardından gelen yüzde 17 mazot zammının manidar olduğunu kaydederek, bunun kendilerini büyük zarara uğrattığını ifade etti.

Kar-İş Başkanı, “Sektörümüzün batma noktasına gelmiş olduğunu , yolcu taşımacılığına gerekli önemi göstermedikleri takdirde ülke genelinde büyük bir eylemin gündemde olduğunu bildiririz” ifadelerini kullandı.

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