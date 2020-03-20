Karantina merkezlerinde kimseye ayrıcalık yapamayız

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Kudret Özersay karantina noktaları konusunda ayrıcalık yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Bu konuda gelen talepler için de lüksümüzden feda etmemiz gerek dedi.

Özersay ''Merkezi karantina noktaları oluşturuldu...Bu kolay bir süreç değildir. kimse bu konuda farklı bir muamele beklemesin. Kolay bir durum değildir bu süreçte lüksümüzden feda etmemiz gerekecek. ''Beni şuradan şuraya alın yada gelecek kişiyi şuraya yerleştirebilir miyiz'' yaklaşımı olamaz'' dedi.