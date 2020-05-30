Karantina nelere kadir? “Kan döktük” histerisi yeniden hortladı #Kıbrısrezaleti

Bakanlar Kurulu’nun dün akşam aldığı vatandaş olmayanların kendi karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi kararı tepki çekti.

Tepki, Sosyal medyada nefret söylemine dönüştü.

Bakanlar Kurulu’nun vatandaş olmayanlara yönelik aldığı ayrımcı karantina kararı, özellikle Türkiyeli öğrencilerden tepki çekiyor. Sosyal medyada #kıbrısrezaleti etiketi ile Trending Topic olan konu, kısa sürede Kıbrıs nefretine dönüştü…

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Hashtag, şu sıralarda Türkiye Twitter gündeminde 3’üncü sırada…

Gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

O bedeli kıbrıs gazisi babam,silah arkadaşları,şehitlerimiz 1974 yılında fazlasıyla ödedi siz kimden neyin...

O bedeli kıbrıs gazisi babam,silah arkadaşları,şehitlerimiz 1974 yılında fazlasıyla ödedi siz kimden neyin bedelini istiyorsunuz !!!

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehitlerimizin kanları ile sulanmış bu Ada'nın sadece sözde Yavru Vatan gibi kararlar almasını ve bizlere 3.sınıf dünya ülkelerinin vatandaşlarıymışız gibi davranmasını kabul etmiyoruz ve Şiddetle Kınıyoruz! #kıbrısrezaleti #KıbrısUNIGFB pic.twitter.com/PB7SSAqaqa — KKTC UNIGFB (@KKTC_UNIGFB) May 30, 2020