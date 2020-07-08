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Karantinasız Girişlere Hayır Grubu oluşturuldu: Eylem Bildirisi açıklandı

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Karantinasız girişlerden tedirgin olan halk  sosyal medyada örgütlenerek “ Karantinasız girişlere hayır” adı altında bir grup oluşturdu.
Karantinasız Girişlere Hayır Grubu oluşturuldu: Eylem Bildirisi açıklandı

Karantinasız girişlerden tedirgin olan halk  sosyal medyada örgütlenerek “ Karantinasız girişlere hayır” adı altında bir grup oluşturdu.

Kısa sürede 10 bin üye ile büyük bir kitleye ulaşan grup dün hükümete çağrı yapan bir bildiri yayınladı.

Bildiri şöyle :

“KARANTİNASIZ GİRİŞLERE HAYIR GRUBU EYLEM BİLDİRİSİ

Mevcut uygulamalarınıza devam ettiğiniz sürece, vaka sayısı her geçen gün artacak.

İlk yerel vaka duyulduğu gün, halkın büyük çoğunluğu elzem ihtiyaçlar dışında harcama yapmayacak ve ekonomi bitecek.

Mayıs ortasından beridir, iç piyasa ile ekmek teknesini döndürmeye başlayan esnaf, küçük işletmeler, restoranlar, küçük sanayici, butik oteller gibi tüm işletmeler kepenk kapatmak zorunda kalacak.

Bu durum olduğunda geriye dönüş imkansız hale gelecek. Aylar süren işsizlikle kimse başa çıkamayacak.
Hükümete çağrımız, karantinasız girişleri durdurması ve aşağıda sıraladığımız maddeleri yerine getirmeden karantinasız girişlere izin vermemesidir.
Hükümete Cuma günü akşamına kadar süre veriyoruz.

Karantinasız girişleri durdurmadığı takdirde, hafta başından itibaren, devlete karşı maddi yükümlülüklerimizi durdurma çağrısı yapacağız.
Ayrıca, tüm halkımıza, hükümetin halkın sözüne kulak tıkamasını da göz önünde bulundurarak, harcamalarına dikkat etmeleri ve zor günler için mümkünse birikim yapmaları yönünde çağrı yapıyoruz.

Kimse sonsuza kadar karantina sürsün demiyor. Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve bilimin ışığında karantinasız girişlere izin verirsiniz.

1️) Pandemi hastanesi hazır olmalıdır
2️) Test kapasitesi yeterli olmalıdır
3️) irişleri gruplarken, DSÖ ve Bağımsız kuruluşların risk grupları baz alınmalı
4️) Farklı risk grubu ülkelerden gelen yolcular, birlikte seyahat etmemeli. Eğer ederse, o uçaktaki tüm yolcular, uçakta bulunan en yüksek risk grubu yolcuya göre işlem görmelidir.
5️) lkemizdeki ve dünyadaki sağlık/bilim insanları ne derse ona göre davranılmalı, siyasi kararlar alınmamalıdır. Sağlıkta örgütlü meslek kuruluşlarının uyarılarına kulak tıkamaya son verilmelidir.
6️) Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalıdır. Açıklamalar geç yapılmamalı. Halkı paniğe sürüklememelidir.
7️) Gelen turist/öğrenci için, ülke kaynaklarından ücretsiz test, karantina vb. harcamalar yapılmamalı. Bu harcamaları otel, üniversite veya gelen kişi ile ilgili kuruluşlar karşılamalıdır.
8️) Yurt dışından gelip ülkeye giren, ve bu şartlara uymayan kişilere caydırıcı ceza verilmeli ve bu kişiler sınır dışı edilmelidir.”

 

 

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