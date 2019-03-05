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Karaokçu: “Çocuk ve gençlerimizin eğitimine büyük önem veriyoruz”

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Maksimum sanat, minimum risk sergisi açıldı
Karaokçu: “Çocuk ve gençlerimizin eğitimine büyük önem veriyoruz”

“Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” sergisi, dün akşam Maraş Gelişim Akademisi’nde açıldı.

Sergide, Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi ile Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen kampa katılan 30 çocuğun sanatsal faaliyetleri yer alıyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, çocukların ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte ilk olarak sanat kampıyla ilgili film gösterildi ve uzmanlar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, burada yaptığı konuşmada,  göreve geldikleri günden bu yana önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde çocuk ve gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.

“Maksimum Sanat, Minimum Risk Sanat Kampı”nın ilkini geçen yıl Lefkoşa’da gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise ikincisini Gazimağusa’ya bağlı Maraş bölgesinde hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaokçu,  sanat kampına katılan çocukların beklenilenin çok üstünde güzel eserler ortaya çıkardıklarını vurgulayarak, “Hem çocuklarımızı, onları yetiştiren öğretmenlerini ve ailelerini yürekten kutlarım” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na, kampa öğrenci gönderen okul müdürlerine, Gazimağusa Kaymakamlığı’na ve Gazimağusa Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür eden Karaokçu, bu tür çalışmaları bundan sonraki dönemde de sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal da yaptığı konuşmada, Başbakanlık’tan böylesi bir çalışma önerisi geldiğinde çok mutlu olduklarını; okul yönetimleri ve Gazimağusa Belediyesi yetkilileriyle yapılan verimli bir işbirliği sonucunda şubat tatilinde sanat kampını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun eğitim ve önleme çalışmaları nedeniyle kutlayan Kemal Serap, bu tür çalışmaların tüm bölgelerde de gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu. 
Konuşmaların ardından sergi açılışı Sanat Kampı’na katılan öğrencilere Başarı Belgeleri takdim edildi. Ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergi Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde izlenime açık olacak.

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