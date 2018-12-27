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Kardan kapanan yollardan ilk görüntüler (Video-Haber)

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Kardan kapanan yollardan ilk görüntüler (Video-Haber)
Kardan kapanan yollardan ilk görüntüler (Video-Haber)

Ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava yüksek kesimlerde kendisini kar yağışı olarak göstermeye başladı. Trodos dağlarının kar tutmaya başlaması ile mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları Beşparmak Dağlarına kar yağışı düşmesi ile kendisini gösterdi. 

Bazı yollarda buzlanma yaşandığı dikkat çekti.

 

POLİS UYARDI

Girne  - Değirmenlik anayolunun (Dağyolu),  Acapulco kavşağı ile Değirmenlik çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Çatalköy- Değirmenlik anayolu arası şiddetli dolu yağışı ve zirvede kar yağışı yaşanmasıyla birlikte, yolda buzlanma meydana geldi.

 

 

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