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Karma evliliklerden doğan çocukların kimlik sorunu…

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Hristodulidis: Bazı açılımlar hazırladık
Karma evliliklerden doğan çocukların kimlik sorunu…

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, karma evliliklerden doğan çocukların yaşadığı kimlik sorununu da kapsayan, hayatı kolaylaştıracak olan bazı açılımlar hazırladıklarını belirtti. Hristodulidis, söz konusu açılımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Mustafa Alkan’ın Hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programda karma evliliklerden doğan çocukların yaşadığı kimlik sorununu değerlendirdi.

Vatandaşlıkla ilgili farklı kategorilerin mevcut olduğunu ve bu konunun Kıbrıslı Türkler için ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyleyen Hristodulidis, “Bu konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ile de görüştüm” dedi.

Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis, ekibiyle birlikte Kıbrıslı Türk yurttaşların hayatını kolaylaştıracak bazı açılımlar hazırladıklarını belirtti.

Açılımlar kapsamında karma evliliklerden doğan çocukların kimlik sorunuyla ilgili de bir hazırlık olduğunu kaydeden Hristodulidis, söz konusu açılımların önümüzdeki günlerde veya haftalarda açıklanacağını belirtti.

Hristodulidis, “Hükümetimiz hangi kararı alırsa alsın, önce Avrupa Birliği kanunlarına bakacak” açıklamasında bulundu.

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