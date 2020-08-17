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Karpaz Gate Marina: Çalışanımızın testleri nagatif

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Karpaz Gate Marina: Çalışanımızın testleri nagatif
Karpaz Gate Marina: Çalışanımızın testleri nagatif

Karpaz Gate Marina, pozitif çıkan çalışanı ile ilgili ilk yapılan diğer testlerin negatif sonuç verdiğini ve çalışanın sağlıklı olduğu bilgisini verdi

Marina’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün Sağlık Bakanlığı görevlilerinden almış olduğumuz bilgi doğrultusunda, Korona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen çalışanımızın ilk testinin hatalı sonuç verdiğini, kendisine yapılan son iki testin de NEGATİF olduğunu ve çalışanımızın gayet sağlıklı olduğu haberini mutlulukla almış bulunmaktayız.

Ayrıca, diğer çalışanlarımızın da hiçbirinin ek teste veya karantinaya girmesine gerek duyulmamıştır.

Bu doğrultuda yarından(17 Ağustos Pazartesi) itibaren tüm Yiyecek ve İçecek operasyonlarımız her zamanki gibi faaliyetlerine devam edecektir.

Alınmış olan tüm kararlar Sağlık Bakanlığı ve Yenierenköy Belediyesi ile istişare edilerek alınmıştır.

Bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılmasını temenni eder, tüm halkımıza sağlıklı ve huzurlu günler dileriz.”

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