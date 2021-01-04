  • BIST 1.495
  • Altın 462,024
  • Dolar 7,3913
  • Euro 9,0937
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Kathimerini: "Türkiye Yunanistan'a keşif faaliyetlerini durduracağına dair güvence verdi"

» »
Kathimerini gazetesi, 2021'in ilk ayında Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde gelişmelerin yaşanmasının beklendiğini yazdı. Haberde, Yunanistan'ın Türkiye ile Doğu Akdeniz krizi konusunda müzakereleri yeniden başlatabileceği belirtildi.
Kathimerini: "Türkiye Yunanistan'a keşif faaliyetlerini durduracağına dair güvence verdi"

Kathimerini gazetesi, 2021'in ilk ayında Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde gelişmelerin yaşanmasının beklendiğini yazdı. Haberde, Yunanistan'ın Türkiye ile Doğu Akdeniz krizi konusunda müzakereleri yeniden başlatabileceği belirtildi.

Kathimerini gazetesi, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Türkiye'nin Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de gaz ve petrol arama faaliyetlerinden vazgeçeceğine dair güvence verdiğini ve istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması için Ankara'dan bir adım beklendiğini belirtti. 

Yunanistan'ın Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önümüzdeki haftalarda Türk sularında kalacağına dair bildirilen teminatlara rağmen, geçen ay üst düzey Türk hükümet yetkililerinin tartışmalı açıklamalar yaptığı ve bu nedenle ihtiyatlı olmaya devam edeceği bildirildi. 

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD başkanı olarak yemin edecek olması ve AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararları nedeniyle, Yunanistan ile diplomasi yolunu seçeceğine inanıldığı ifade edildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cihangir Ve Gökhan’da Elektrik Kesintisi…04 Ocak 2021 Pazartesi 16:43
  • Çamlıbel’ın Bazı Bölgelerınde Yarın Elektrık Kesıntısı Olacak04 Ocak 2021 Pazartesi 16:40
  • Ev karantinasında kalanlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor04 Ocak 2021 Pazartesi 16:32
  • OCAK ayı geldi... Bu kez de Les Ambassadeurs şirketler grubu kapılarını kapattı!04 Ocak 2021 Pazartesi 16:22
  • Mecliste Güncel Konuşmalar Yapılıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 16:20
  • Komite Değişikliği İstemi Meclis'te Tartışma Yarattı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:16
  • Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15
  • Kıbrıslı Türk Profesör Özgür Deren’den Gururlandıran Başarı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:13
  • Özyiğit: “Sizin Eşitlik ve Adalet Anlayışınız Bu Mu? ”04 Ocak 2021 Pazartesi 15:49
  • Pilli:''KKTC vatandaşlarının casinoya gidebileceğini düşünmedik''04 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti