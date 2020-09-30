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Katle teşebüüs zanlısı hakkında karar

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Güney Kıbrıs'ta işlediği Katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçan, Polis operasyonu ile tasarrufunda 2 adet 9 mm tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunan ve 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İosif İosif’in istinaf kararı açıklandı
Katle teşebüüs zanlısı hakkında karar

Güney Kıbrıs'ta işlediği Katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçan, Mağusa'da polis operasyonu ile tasarrufunda 2 adet 9 mm tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunan ve 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İosif İosif’in istinaf kararı dün açıklandı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

İstinaf Mahkemesi, 5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebini reddetti.

Güney Kıbrıs'ta 2018 yılı Kasım ayında Lefkoşa'nın Güney'inde Hilton Otel karşısında Nicos Rodotheou'nun aracına 5 el ateş ederek Rodotheou'yu öldürmeye teşebbüs etmekle ve uyuşturucu suçlarından aranan Sifis lakaplı İosif İosif Kıbrıs'ın Kuzey'inde Mağusa'nın Gülseren bölgesinde kiraladığı bir evde yakalanmıştı.

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