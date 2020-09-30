Katle teşebüüs zanlısı hakkında karar

Güney Kıbrıs'ta işlediği Katle teşebbüs suçunun ardından yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçan, Mağusa'da polis operasyonu ile tasarrufunda 2 adet 9 mm tabanca ve 100 adet canlı mermi bulunan ve 5 yıl hapis cezasına mahkûm edilen İosif İosif’in istinaf kararı dün açıklandı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
İstinaf Mahkemesi, 5 yıl hapis cezası kararının düşürülmesi talebini reddetti.
Güney Kıbrıs'ta 2018 yılı Kasım ayında Lefkoşa'nın Güney'inde Hilton Otel karşısında Nicos Rodotheou'nun aracına 5 el ateş ederek Rodotheou'yu öldürmeye teşebbüs etmekle ve uyuşturucu suçlarından aranan Sifis lakaplı İosif İosif Kıbrıs'ın Kuzey'inde Mağusa'nın Gülseren bölgesinde kiraladığı bir evde yakalanmıştı.
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