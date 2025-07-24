Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak
Havanın bütün hafta açık bazı günler az bulutlu olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günleri ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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