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“Kaybolan Yorganlarımız ve Ustalarımız” Sergisi Açıldı

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Akademi Sanat Derneği’nin Kaybolan Kültürlerimiz Projesi kapsamında “Kaybolan Yorganlarımız ve Ustalarımız” sergisi, dün akşam Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinlik ile ziyarete açıldı.
“Kaybolan Yorganlarımız ve Ustalarımız” Sergisi Açıldı

Açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Üçok, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ile çok sayıda katılımcı katıldı.

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Açılışı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yapılan sergide, tamamı orijinal olan ve el emeği ile yapılan yorganlar sergileniyor.

EROĞLU

Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada Akademi Sanat Derneği olarak herkese kapılarının açık olduğunu belirterek, “ Yolu sevgiden geçen herkes Akademi Sanat Derneği’ne gelsin” sloganı ile hareket ettiklerini söyledi.

“Bu düşünceyle hareket ederek, yok olan kültürlerimizi de yaşatmayı kendimize ilke edindik” diye konuşan Eroğlu, açılan sergide yaşayan veya hayatını kaybeden yorgancıları yad etmek ve onları onurlandırmak için yola çıktıklarını sözlerine ekledi.

Eroğlu, konuşmasının sonunda serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm annelere ve kadınlara ayrıca kendilerine destek veren Bakan Çavuşoğlu ve Kültür Dairesi’ne teşekkürlerini iletti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasının başında geçmişi geleceğe taşımak için böyle bir organizasyonu yapan Akademi Sanat Derneği’ni kutlayarak, serginin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

“Bugün sergilenen yorganlara bakınca bizim yaş grubunun tümünde bir anı canlanmaktadır. Kültürümüzün geleceğe taşınması adına derneklerimizin üstlendiği görev çok önemlidir.” diye konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret etti.

Çavuşoğlu ayırca Akademi Sanat Derneği gibi derneklerin sahip olduğu vizyon ile kaybolmaya yüz tutmuş bir çok kültürel değerin yaşatılmaya devam ettiğini de dile getirdi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda böylesi vizyona sahip kişilerin ve derneklerin desteklenmesi adına Kültür Dairesi’nin imkanlarını daha somut değerlemelere ayırmaları gerektiğine de dikkat çekti.

Konuşmaların ardından el emeği ile yapılan yorganların sergilendiği serginin açılışı gerçekleştirildi.

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