Kayıp Şahıslar Komitesi Lüksemburg büyük dukalığı’na yardımından dolayı teşekkürlerini sundu

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Lüksemburg Büyük Dukalığı’na 3 bin Euro’luk yardımından dolayı teşekkürlerini sundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada bunun Lüksemburg Büyük Dukalığı tarafından KŞK’ye yapılan ilk yardımı olduğu belirtildi ve bu yardımın komite tarafından yürütülen kazı, kimlik tespiti ve kalıntıların ailelerine teslim edilmesi çalışmalarına katkı koyacağı ifade edildi.

Açıklamada, bugüne kadar her iki toplumdan 927 kaybın kimlik tespitinin yapılarak ailelerine teslim edildiği de yer aldı.