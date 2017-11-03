Kayıp Şehit Hüseyin Ertan Ali askeri törenle defnedildi

Lefke’den Lefkoşa’ya kamyonetle giderken Kıbrıslı Rumlar tarafından öldürülerek, kuyuya atılan ve kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında bulunan Hüseyin Ertan Ali, Lefke’de askeri törenle toprağa verildi.

Lefke’den 6 Şubat 1964’te ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hüseyin Ertan Ali’nin kalıntıları Ayvasıl köyü yakınlarındaki Koççinodrimitya köyünde bir kuyuda bulunmuştu. 1945 doğumlu olan Hüseyin Ertan Ali, Lefkoşa Türk Lisesi’nde eğitim görüyordu. Kaybolduğu tarihte şubat tatili nedeniyle Lefke’de ailesinin yanına gitmişti.

ASKERİ TÖREN

Hüseyin Ertan Ali, Lefke’de Şeyh Nazım Kıbrısi Camii’deki cenaze namazının ardından tören mangası tarafından omuzlarda Kemal Özalper Şehitliği’ne taşınarak, defnedildi.

Kayıp şehit Ertan Ali, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toprağa verildi. Naaşın sarılı olduğu KKTC bayrağı ise aile yakınlarından Çağın Baysan’a verildi.

Törene, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

“BİNLERCE AİLE MAĞDUR OLDU”

Hüseyin Ertan Ali’nin kardeş çocuğu Fethi Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Rum Ortodoks Kilisesi ve emperyalist güçlerin hayalleri yüzünden Kıbrıs’ta binlerce ailenin mağdur edildiğini söyledi.

Akıncı, 1963-1974 yılları arasında Lefke’nin açık bir hapishane gibi olduğunu, zaman zaman süt ve un sıkıntıları yaşandığını, Hüseyin Ertan Ali’nin de un sıkıntısı baş gösteren bir dönemde, Lefke’den Lefkoşa’ya un almaya giderken durdurulup, sırf Türk olduğu için Rumlar tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Akıncı, amcası Ertan Ali’nin kalıntılarının 53 yıl aradan sonra araştırmacı gazetesi Sevgül Uludağ ve hassasiyet gösteren bazı Kıbrıslı Rumların katkılarıyla tespit edilebildiğini belirtti.

Kin ve nefretten dolayı gün geçtikçe dünyanın karardığı bugünlerde çocuklara sevgi ve barış duygularını aşılamak gerektiğini ifade eden Akıncı, Kıbrıs’ta “barışın” çok zor ancak imkansız olmadığını söyledi.